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01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Пермского края
18:41  01 февраля 2018 2

Пермскую школьницу, размахивавшую ножом на перемене, поместили в психбольницу

Клипарт, разное. Екатеринбург, нож, нападение, жертва, угроза, преступление
Мать школьницы рассказала, что девочка и раньше вела себя агрессивноФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Девочку из города Березники Пермского края, которая размахивала ножом в школьной столовой, отправили в психиатрическую больницу в Перми. Об этом сообщила мама агрессивного подростка.

Как пишет портал «В Курсе», с которым беседовала мама нападавшей, ребенок уже несколько лет вел себя неадекватно, но врачи заниматься этим случаем не хотели. «Она кидалась с ножом на меня, даже била, прыгала со второго этажа. Я инспектора предупреждала, но мне никто не верил», — рассказала женщина.

Инцидент произошел 31 января. Девочка взяла нож в школьной столовой и начала угрожать детям. Жертв удалось избежать благодаря оперативным действиям охранника, который отобрал у нее оружие.

В середине января в пермской школе произошел более трагический инцидент. Два подростка напали на учеников младших классов и их учительницу. Пострадали 15 человек. Подростков арестовали, им грозит до 7 лет тюрьмы.

Семен Гринберг
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