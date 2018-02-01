Девочку из города Березники Пермского края, которая размахивала ножом в школьной столовой, отправили в психиатрическую больницу в Перми. Об этом сообщила мама агрессивного подростка.
Как пишет портал «В Курсе», с которым беседовала мама нападавшей, ребенок уже несколько лет вел себя неадекватно, но врачи заниматься этим случаем не хотели. «Она кидалась с ножом на меня, даже била, прыгала со второго этажа. Я инспектора предупреждала, но мне никто не верил», — рассказала женщина.
Инцидент произошел 31 января. Девочка взяла нож в школьной столовой и начала угрожать детям. Жертв удалось избежать благодаря оперативным действиям охранника, который отобрал у нее оружие.
В середине января в пермской школе произошел более трагический инцидент. Два подростка напали на учеников младших классов и их учительницу. Пострадали 15 человек. Подростков арестовали, им грозит до 7 лет тюрьмы.