Пермская школьница угрожала одноклассникам десертным ножом

В школе в Березниках Пермского края ученица размахивала ножом. Сейчас с девочкой работают психиатры.
Вчера возле школы стояли машины полиции и «скорой помощи». В министерстве образования Пермского края рассказали о случившемся. «На перемене ученица размахивала десертным ножом, который взяла в школьной столовой. Охранник школы сразу же отобрал нож. Оперативно в учреждение были вызваны мать девочки, полиция и бригада скорой помощи. Экстренные службы приехали незамедлительно. С согласия матери девочке оказывают помощь специалисты психиатрической больницы», — приводит слова представителя краевого минобра сайт 59.ru.
По информации министерства, девочка учится в этой школе недавно. С сентября 2017 года она состоит на учете как находящаяся в группе риска. В ближайшее время планируется беседа персонала школы с родителями учеников, чтобы не допустить повторения инцидента.
Напомним, что 15 января произошла трагедия в пермской школе: два подростка напали на учеников младших классов и их учительницу. Пострадали 15 человек. Организаторов поножовщины арестовали, им грозит до 7 лет тюрьмы. 17 января, во время драки в школе деревни Смольной (Челябинская область), один девятиклассник ранил ножом другого. Школьные камеры засняли момент потасовки. 19 января в Бурятии, в школе Улан-Удэ, старшеклассник напал на учеников, а затем поджег помещение с помощью «коктейля Молотова». Ранены пятеро детей и учительница. Как вспоминает педагог, подросток с топором рубил детей, пытавшихся выбежать из горящего класса.