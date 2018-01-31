{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 69,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 февраля 2018
31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Пермского края
23:01  31 января 2018 0

Пермская школьница угрожала одноклассникам десертным ножом

Девочку с десертным ножом остановил охранникФото: группа «Школа 28 г. Березники», «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
все новости сюжета

В школе в Березниках Пермского края ученица размахивала ножом. Сейчас с девочкой работают психиатры.

Вчера возле школы стояли машины полиции и «скорой помощи». В министерстве образования Пермского края рассказали о случившемся. «На перемене ученица размахивала десертным ножом, который взяла в школьной столовой. Охранник школы сразу же отобрал нож. Оперативно в учреждение были вызваны мать девочки, полиция и бригада скорой помощи. Экстренные службы приехали незамедлительно. С согласия матери девочке оказывают помощь специалисты психиатрической больницы», — приводит слова представителя краевого минобра сайт 59.ru.

По информации министерства, девочка учится в этой школе недавно. С сентября 2017 года она состоит на учете как находящаяся в группе риска. В ближайшее время планируется беседа персонала школы с родителями учеников, чтобы не допустить повторения инцидента.

Напомним, что 15 января произошла трагедия в пермской школе: два подростка напали на учеников младших классов и их учительницу. Пострадали 15 человек. Организаторов поножовщины арестовали, им грозит до 7 лет тюрьмы. 17 января, во время драки в школе деревни Смольной (Челябинская область), один девятиклассник ранил ножом другого. Школьные камеры засняли момент потасовки. 19 января в Бурятии, в школе Улан-Удэ, старшеклассник напал на учеников, а затем поджег помещение с помощью «коктейля Молотова». Ранены пятеро детей и учительница. Как вспоминает педагог, подросток с топором рубил детей, пытавшихся выбежать из горящего класса.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров