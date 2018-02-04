В рейтинге верховенства права Россия оказалась ниже Украины и Киргизии

10:11 04 февраля 2018 22

По верховенству права Россия уступает многим государствам бывшего СССР Фото: depositphotos.com © URA.RU

Россия заняла 89-е место в мировом рейтинге верховенства права из 113 государств. По сравнению с предыдущей версией доклада, РФ улучшила свои позиции на три строчки. Рейтинг составляется раз в два года независимой организацией World Justice Project.

Тем не менее, в новом рейтинге Россия по верховенству права не смогла обойти такие государства постсоветского пространства, как Грузия (38 место), Казахстан (64 место), Белоруссия (65 место), Украина (77 место) и Киргизия (82 место), пишет РБК.

Из бывших советских республик позади России находится только Узбекистан, расположившийся на 92-м месте. Что касается регионального рейтинга по Восточной Европе и Центральной Азии, то РФ занимает в нем 11 место, лидирует — Грузия.

Лидерами по верховенству права являются Дания, Норвегия и Финляндия, а замыкает рейтинг Венесуэла. США находится на 19 месте — недавно власти страны подтвердили намерение продлить разрешение на слежку за иностранными гражданами, пишет сайт VSE42.Ru.