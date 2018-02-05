Известный российский актер театра и кино Игорь Лифанов попал в поле зрения украинских националистов. Поводом стало посещение актером лагеря «Артек» в Крыму, где он проводил мастер-класс два года назад.
«Попался на сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым, — написали в сети Facebook администраторы запрещенного на территории РФ праворадикального украинского ресурса. — Помещен в Чистилище для передачи в правоохранительные органы и спецслужбы Украины с целью постановки на учет». Правда, на сайте «Миротворца» формулировка менее эмоциональна:«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)».
Примечательно, что сам Игорь Лифанов является уроженцем украинского Николаева, где жил и учился вплоть до 1983 года. Правда, уже в 1987 году актер окончательно перебрался в Ленинград, где продолжил карьеру после окончания института театра, музыки и кинематографии, успев сняться в 75 кинофильмах и сериалах.
Отметим, сайт «Миротворец» был открыт в 2014 году. Создатели ресурса позиционируют его как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Помимо россиян в черные списки попадают иностранцы, которых радикалы считают врагами Украины.