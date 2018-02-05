{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 февраля 2018
04 февраля 2018
Главные новости Москвы
04:46  05 февраля 2018 0

Украинские радикалы внесли актера Игоря Лифанова в базу «Миротворца». СКРИН

Актер привлек внимание украинских радикалов проведенным в «Артеке» мастер-классомФото: Игорь Лифанов, Facebooke

Известный российский актер театра и кино Игорь Лифанов попал в поле зрения украинских националистов. Поводом стало посещение актером лагеря «Артек» в Крыму, где он проводил мастер-класс два года назад.

«Попался на сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым, — написали в сети Facebook администраторы запрещенного на территории РФ праворадикального украинского ресурса. — Помещен в Чистилище для передачи в правоохранительные органы и спецслужбы Украины с целью постановки на учет». Правда, на сайте «Миротворца» формулировка менее эмоциональна:«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)».

Скрин: страница сайта «Миротворец» в сети Facebook

Примечательно, что сам Игорь Лифанов является уроженцем украинского Николаева, где жил и учился вплоть до 1983 года. Правда, уже в 1987 году актер окончательно перебрался в Ленинград, где продолжил карьеру после окончания института театра, музыки и кинематографии, успев сняться в 75 кинофильмах и сериалах.

Отметим, сайт «Миротворец» был открыт в 2014 году. Создатели ресурса позиционируют его как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Помимо россиян в черные списки попадают иностранцы, которых радикалы считают врагами Украины.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров