{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 февраля 2018
10 февраля 2018
06:13  11 февраля 2018 0

Оскорбивший память погибшего в Сирии летчика эксперт признал свою ошибку

Бестактная и неуместная шутка Грега Вайнера стала поводом для скандалаФото: скриншот видео Youtube
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Эксперт Грег Вайнер (Григорий Винников) назвал свои слова неудачной шуткой и срывом. Участник ток-шоу Владимира Соловьева на канале «Россия» пообещал принести извинения семье погибшего Героя России Романа Филипова.

«Это была неудачная шутка с моей стороны, бестактная и неуместная, — приводит слова Вайнера RT. — Я обязательно принесу свои извинения семье летчика. О таких вещах так не шутят. Со всеми бывает, сорвался»

Как передает телеканал 360, во время программы депутат Госдумы Вячеслав Никонов предложил минутой молчания почтить память погибшего летчика, на что Вирнников в ответ произнес: «Он хату покинул, пошел воевать за землю в Дамаске». После этих слов началась перепалка.

Отметим, наибольшее возмущение собравшихся вызвала даже не шутка в адрес погибшего, а то, что слова были произнесены в день похорон Романа Филипова. Тем не менее, как ранее сообщало «URA.RU», многие посчитали, что Соловьев поступил по отношению к Вайнеру слишком мягко и слишком корректно.

Напомним, майор Роман Филипов погиб при выполнении боевого задания в Сирии 3 февраля: его самолет был сбит террористами, а сам офицер, окруженный боевиками и не желая попасть в плен, подорвался на гранате. ПОсмертно майор Филипов был удостоен звания Героя России.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров