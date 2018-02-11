Оскорбивший память погибшего в Сирии летчика эксперт признал свою ошибку

Эксперт Грег Вайнер (Григорий Винников) назвал свои слова неудачной шуткой и срывом. Участник ток-шоу Владимира Соловьева на канале «Россия» пообещал принести извинения семье погибшего Героя России Романа Филипова.
«Это была неудачная шутка с моей стороны, бестактная и неуместная, — приводит слова Вайнера RT. — Я обязательно принесу свои извинения семье летчика. О таких вещах так не шутят. Со всеми бывает, сорвался»
Как передает телеканал 360, во время программы депутат Госдумы Вячеслав Никонов предложил минутой молчания почтить память погибшего летчика, на что Вирнников в ответ произнес: «Он хату покинул, пошел воевать за землю в Дамаске». После этих слов началась перепалка.
Отметим, наибольшее возмущение собравшихся вызвала даже не шутка в адрес погибшего, а то, что слова были произнесены в день похорон Романа Филипова. Тем не менее, как ранее сообщало «URA.RU», многие посчитали, что Соловьев поступил по отношению к Вайнеру слишком мягко и слишком корректно.
Напомним, майор Роман Филипов погиб при выполнении боевого задания в Сирии 3 февраля: его самолет был сбит террористами, а сам офицер, окруженный боевиками и не желая попасть в плен, подорвался на гранате. ПОсмертно майор Филипов был удостоен звания Героя России.