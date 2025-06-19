«Группа Синара» и ФосАгро заключили стратегическое соглашение на ПМЭФ-2025

«Группа Синара» и ФосАгро подписали стратегическое соглашение о расширении сотрудничества в сферах машиностроения в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Агрохимический холдинг будет развиваться с использованием высокотехнологичной продукции и услуг предприятий «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) и «Уралхиммаш», сообщили URA.RU в пресс-службе «Группы Синара».
«СТМ уже имеет успешный опыт поставок железнодорожной техники в адрес „ФосАгро“. Новое соглашение открывает дополнительные возможности для расширения нашего сотрудничества в сфере железнодорожного, энергетического и химического машиностроения», — прокомментировал заместитель генерального директора «Группы Синара» Антон Зубихин.
Планируется поставка современных магистральных и маневровых локомотивов, химического оборудования, а также дизельных и газопоршневых электростанций. Также соглашение включает проектирование, строительство и модернизацию промышленных объектов.
Ключевым направлением станет создание сервисного центра в Кировске (Мурманская область) для обслуживания электровозов «Гранит» и «Малахит», произведенных на заводе «Уральские локомотивы». Кроме того, на «Уралхиммаше» планируется выпуск емкостного оборудования для предприятий ФосАгро.
В числе перспективных проектов — внедрение отечественных дизель-электростанций. Первые образцы уже прошли успешные испытания в других компаниях, ведется расширение модельного ряда. «Предприятие выпускает качественную технику с надежным сервисным обслуживанием, используя отечественные разработки. Так по своим основным характеристикам электровозы „Малахит“ не только не уступают лучшим мировым образцам, но и по некоторым параметрам превосходят их. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет еще более эффективным», — заявил коммерческий директор ФосАгро Сергей Пронин.
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