Вылет рейса LMU 698 Челябинск — Шарм-эль-Шейх задерживается вторые сутки. Самолет должен был улететь накануне в 04:00, но расчетное время вылета снова перенесено, говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.
«Рейс LMU 698 Челябинск — Шарм-эль-Шейх. По расписанию время вылета — 19.06 в 04:00, расчетное — 20.06 в 11:00», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Рейс выполняет египетская авиакомпания Almasria Airlines.
Регистрация была объявлена в 05:00. А посадка на борт — в 07:20, говорится в данных табло.
В Челябинске 18 июня также был на сутки задержан вылет аналогичного рейса — самолет должен был улететь 18 июня в 01:20, а вылетел только 19 июня в 01:00. Пассажиры всю ночь провели в аэропорту. Только в обед их начали оформлять в гостиницу.
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