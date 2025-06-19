19 июня 2025

Вылет самолета из Челябинска в Египет задерживается вторые сутки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы вторые сутки не могут улететь в отпуск
Челябинцы вторые сутки не могут улететь в отпуск Фото:

Вылет рейса LMU 698 Челябинск — Шарм-эль-Шейх задерживается вторые сутки. Самолет должен был улететь накануне в 04:00, но расчетное время вылета снова перенесено, говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. 

«Рейс LMU 698 Челябинск — Шарм-эль-Шейх. По расписанию время вылета — 19.06 в 04:00, расчетное — 20.06 в 11:00», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Рейс выполняет египетская авиакомпания Almasria Airlines

Регистрация была объявлена в 05:00. А посадка на борт — в 07:20, говорится в данных табло. 

В Челябинске 18 июня также был на сутки задержан вылет аналогичного рейса — самолет должен был улететь 18 июня в 01:20, а вылетел только 19 июня в 01:00. Пассажиры всю ночь провели в аэропорту. Только в обед их начали оформлять в гостиницу. 

Рейс в очередной раз отложен, теперь до 11:00
Рейс в очередной раз отложен, теперь до 11:00
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Вылет рейса LMU 698 Челябинск — Шарм-эль-Шейх задерживается вторые сутки. Самолет должен был улететь накануне в 04:00, но расчетное время вылета снова перенесено, говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.  «Рейс LMU 698 Челябинск — Шарм-эль-Шейх. По расписанию время вылета — 19.06 в 04:00, расчетное — 20.06 в 11:00», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Рейс выполняет египетская авиакомпания Almasria Airlines.  Регистрация была объявлена в 05:00. А посадка на борт — в 07:20, говорится в данных табло.  В Челябинске 18 июня также был на сутки задержан вылет аналогичного рейса — самолет должен был улететь 18 июня в 01:20, а вылетел только 19 июня в 01:00. Пассажиры всю ночь провели в аэропорту. Только в обед их начали оформлять в гостиницу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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