Соловьева обвинили в мягкости к американскому эксперту, оскорбившему летчика-героя из Сирии

Инцидент с экспертом из США, произошедший на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым», вызвал бурю негодования пользователей интернет-сообщества. Телеведущий Соловьев попросил американца Григория Винникова покинуть студию за оскорбление российского летчика, героически погибшего в Сирии. Теперь часть зрителей считают, что журналист поступил излишне вежливо и мягко.
В ходе передачи председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов предложил почтить минутой молчания память летчика Романа Филиппова, погибшего в Сирии. На это американский эксперт Григорий Винников язвительно заявил: «Он хату покинул, / Пошел воевать, / Чтоб землю в Дамаске / Сирийцам отдать». Следом началась перепалка, по итогам которой гостю пришлось удалиться. «В России есть понятие „уважение к смерти“, тем более к героям», — цитирует RT слова Соловьева, сказанные вслед Винникову.
В комментариях на Youtube, где размещен ролик с записью этого момента передачи, одни пользователи оценили поступок Соловьева положительно. «Все правильно сказал надо было пинком под зад выгнать», «Я считаю это было справедливо, он напрашивался. Этот эксперт в других каналах много себе позволяет. Есть такая этика: в гостях нельзя хамить и оскорблять того, у кого ты в гостях. В гостях надо говорит тихо. Если это не соблюдается, значить гость хамло, его надо поставить на месте», — пишут комментаторы. При этом другая часть пользователей осталась недовольна тем, что гостя «провожали» недостаточно грубо. «Тысячу раз и „простите“ и „извините, но я должен попросить вас…“ — это выгнал?», — негодуют россияне.
Роман Филиппов погиб 3 февраля. Его штурмовик СУ-25 был сбит боевиками в провинции Идлиб. Летчику удалось катапультироваться, но после приземления он попал в окружение. Не желая сдаваться в плен, солдат подпустил террористов поближе, после чего подорвал себя гранатой. Nation News публиковало видео последнего боя российского героя в Сирии.