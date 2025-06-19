В центре Челябинска откроется плавучий ресторан

В Челябинске на набережной реки Миасс у КРК «Мегаполис» планируют открыть плавучий ресторан. Эту информацию URA.RU подтвердили в администрации города.
«Плавучий ресторан возводит ООО „Империя игр“», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Подробной информацией располагает сама компания, уточнили в мэрии.
Как изданию «74.ру» сообщил сообщил гендиректор Илья Бараковских, строительство закончат осенью, а заведение будет рассчитано на круглогодичное использование. Планируется открыть ресторан на 140 зимних и 60 летних мест, а также 100 дополнительных мест за счет понтонов с навесами. Там же будет работать бар еще на 50 мест. Основная цель проекта — создать новую точку притяжения для жителей на прибрежной зоне, уточнил Бараковских.
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