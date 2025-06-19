19 июня 2025

В центре Челябинска откроется плавучий ресторан

© Служба новостей «URA.RU»
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Плавучий ресторан авторской кухни в Челябинске сможет вмещать до 200 - 300 гостей
Плавучий ресторан авторской кухни в Челябинске сможет вмещать до 200 - 300 гостей Фото:

В Челябинске на набережной реки Миасс у КРК «Мегаполис» планируют открыть плавучий ресторан. Эту информацию URA.RU подтвердили в администрации города.

«Плавучий ресторан возводит ООО „Империя игр“», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Подробной информацией располагает сама компания, уточнили в мэрии.

Как изданию «74.ру» сообщил сообщил гендиректор Илья Бараковских, строительство закончат осенью, а заведение будет рассчитано на круглогодичное использование. Планируется открыть ресторан на 140 зимних и 60 летних мест, а также 100 дополнительных мест за счет понтонов с навесами. Там же будет работать бар еще на 50 мест. Основная цель проекта — создать новую точку притяжения для жителей на прибрежной зоне, уточнил Бараковских.

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В Челябинске на набережной реки Миасс у КРК «Мегаполис» планируют открыть плавучий ресторан. Эту информацию URA.RU подтвердили в администрации города. «Плавучий ресторан возводит ООО „Империя игр“», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Подробной информацией располагает сама компания, уточнили в мэрии. Как изданию «74.ру» сообщил сообщил гендиректор Илья Бараковских, строительство закончат осенью, а заведение будет рассчитано на круглогодичное использование. Планируется открыть ресторан на 140 зимних и 60 летних мест, а также 100 дополнительных мест за счет понтонов с навесами. Там же будет работать бар еще на 50 мест. Основная цель проекта — создать новую точку притяжения для жителей на прибрежной зоне, уточнил Бараковских.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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