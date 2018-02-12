Экстрасенс Кашпировский требует от «Первого канала» полмиллиона рублей из-за кота

23:00 12 февраля 2018 3

Ему не понравился коллаж в «Вечернем Урганте» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Психотерапевт и бывший депутат Госдумы Анатолий Кашпировский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против руководства «Первого канала». Он требует 500 тысяч рублей.

Советский экстрасенс обратился в суд из-за выпуска передачи «Вечерний Ургант», в котором показали коллаж, где его лицо наклеили на фотографию кота-«экстрасенса» из Благовещенска. Выпуск вышел в эфир 31 января 2017 года, но Кашпировский обратился в суд только в феврале 2018 года, сообщает RNS. Кроме денег он требует от канала опровержения, потому что показанные снимки могут навредить его деловой репутации.

«Первый канал» получил претензию и от хозяев кота. Они остались недовольны тем, что их питомцу приписали свойства, которыми тот не обладает.

Как писало «URA.RU» ранее, Анатолий Кашпировский летом 2017 года начал массово лечить американцев. Его сеансы собирали полные залы гостиниц в Нью-Йорке.