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16 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:25  16 февраля 2018 0

«ВКонтакте» объяснил причину массового сбоя

Социальные сети, ВКонтакте, социальная сеть
Дело было в энергосистеме одного из дата-центровФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители социальной сети «ВКонтакте» объяснили причины масштабного сбоя, с которым столкнулись пользователи. Сайт и мобильное приложение ресурса было полностью заблокировано некоторое время 16 февраля.

«Произошла серьёзная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам», — написали в официальном аккаунте соцсети в Twitter.

Во время сбоя пользователи публиковали в твиттере посты под хэштегом «вкживи». «А я думаю откуда на улице столько людей появилось», «Все что попадает в руки mail.ru идет крахом», «Прости, Вк, но если так снова случится — нам придётся расстаться», «Мне нужна моя музыка и мемесы! Я уже час не деградировала!» — написали в Сети. На данный момент все основные опции сервиса восстановлены.

Семен Гринберг
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