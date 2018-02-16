«ВКонтакте» объяснил причину массового сбоя

Представители социальной сети «ВКонтакте» объяснили причины масштабного сбоя, с которым столкнулись пользователи. Сайт и мобильное приложение ресурса было полностью заблокировано некоторое время 16 февраля.
«Произошла серьёзная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам», — написали в официальном аккаунте соцсети в Twitter.
Во время сбоя пользователи публиковали в твиттере посты под хэштегом «вкживи». «А я думаю откуда на улице столько людей появилось», «Все что попадает в руки mail.ru идет крахом», «Прости, Вк, но если так снова случится — нам придётся расстаться», «Мне нужна моя музыка и мемесы! Я уже час не деградировала!» — написали в Сети. На данный момент все основные опции сервиса восстановлены.