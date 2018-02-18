На Олимпиаде начали проверять общепиты из-за продажи собачьего мяса

Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пхенчхане пообещал провести проверку точек питания возле спортивных объектов на предмет наличия там блюд из собачьего мяса. Поводом стали сообщения в местных СМИ, обеспокоившие общественность.
«Вопрос, который был поднят в прессе, мы возьмем на карандаш. Мы уже начали проверку, но пока таких случаев мы не выявили», — цитирует телеканал 360 представителя администрации Игр Сон Пэк Ю. Член оргкомитета отметил также, что «многие корейцы держат собак в качестве домашних животных, а ситуация с собачьим мясом — это уже отмирающая традиция».
Традиция есть собак широко распространена в Азии и часто шокирует жителей других стран. Полгода назад российские защитники животных даже остановили грузовик, везший в Китай 1300 питомцев на фестиваль собачьего мяса, напоминает телеканал RT.