{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Скандал с Рыбкой создал Потанин. Собчак тайно ездила на Урал. У Тунгусова — личный официант-министр
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 70,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 февраля 2018
Главные новости Москвы
10:54  18 февраля 2018 4

На Олимпиаде начали проверять общепиты из-за продажи собачьего мяса

Митинг против живодеров Челябинск, собака
В Пхенчхане объявили бой «отмирающей традиции»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пхенчхане пообещал провести проверку точек питания возле спортивных объектов на предмет наличия там блюд из собачьего мяса. Поводом стали сообщения в местных СМИ, обеспокоившие общественность.

«Вопрос, который был поднят в прессе, мы возьмем на карандаш. Мы уже начали проверку, но пока таких случаев мы не выявили», — цитирует телеканал 360 представителя администрации Игр Сон Пэк Ю. Член оргкомитета отметил также, что «многие корейцы держат собак в качестве домашних животных, а ситуация с собачьим мясом — это уже отмирающая традиция».

Традиция есть собак широко распространена в Азии и часто шокирует жителей других стран. Полгода назад российские защитники животных даже остановили грузовик, везший в Китай 1300 питомцев на фестиваль собачьего мяса, напоминает телеканал RT.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров