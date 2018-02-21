Предприниматели Сургута, ларьки которых планирует снести мэрия, сорвали несколько этапов переговоров с парламентерами. Диалог между спорящими сторонами состоялся с криками и оскорблениями.
Накануне в город приехал уполномоченный по защите прав предпринимателей Югры Николай Евлахов. По данным источников агентства в мэрии, бизнесмены изначально не были готовы к конструктивному диалогу, и некоторые демонстративно покинули встречу еще до конца разговора. В подобном ключе прошел и диалог владельцев ларьков с чиновниками, организованный в сургутской торгово-промышленной палате.
«Крики, оскорбления, никаких попыток настроить конструктивный диалог. Все аргументы администрации пропускают мимо ушей. Очень странная позиция, не совсем понятно, чем она вызвана», — рассказал на условиях анонимности один из участников обеих встреч.
По словам советника главы города Александра Оверчука, на встречах представители администрации еще раз подробно объяснили предпринимателям, по какой причине с ними не планируют перезаключать договоры аренды — мэрия отказывает бизнесменам, которые нарушили закон (продавали алкоголь детям) или имеют налоговые задолженности. Чиновники также рассказали о возможных путях решения конфликта.
В ассоциации частных предпринимателей, в свою очередь, раскритиковали действия и администрации, и бизнес-омбудсмена. «Евлахов вообще ни о чем. Аргументируют законами. Но если такие законы, значит, меняйте законы! Я считаю, что все это несправедливо и неправильно», — прокомментировал председатель ассоциации предпринимателей Леонид Тарабанов.
Напомним, владельцы ларьков направили письмо в адрес Натальи Комаровой и окружного прокурора с просьбой спасти их киоски. В этом же документе они напомнили о расстреле чиновников и самоубийстве одного из бизнесменов Сургута — причиной трагических историй стал именно снос павильонов. Эти письма оценили как попытку угрозы властям, и в ассоциации признались — это действительно так.
«Да, мы шантажируем власть. Используем в своих интересах предвыборную кампанию. Я еще осенью об этом предупреждал. Сейчас я дал чиновникам две недели, а потом отправлю письма Титову, Володину, Медведеву и Путину. Тогда посмотрим, как они запоют», — заявил Леонид Тарабанов.