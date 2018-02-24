В Польше полицейские открыли огонь по гражданам Украины и Грузии

03:44 24 февраля 2018 0

При попытке проверить документы, пьяные иностранцы напали на стражей порядка Фото: Twitter

В результате инцидента, который произошел в пятницу, 23 февраля в польском городе Згеж, пострадали пять человек, в том числе один полицейский. Всего стражи порядка задержали 13 участников нападения на сотрудников полиции.

Как передает RT со ссылкой на местные СМИ, полицейский патруль заметил группу нетрезвых мужчин. Правоохранители попытались успокоить их и проверить документы, однако столкнулись с неожиданной агрессией — мужчины начали бросаться в представителей власти камнями и тротуарной плиткой. В результате, после нескольких предупредительных выстрелов, был открыт огонь на поражение.

Из 13 задержанных, которые оказались гражданами Грузии и Украины, четверо ранены в ноги. Один полицейский получил травму головы. За групповое нападение на представителей власти хулиганам грозит до 10 лет тюрьмы.