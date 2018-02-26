В Курганской области на автомобильном пункте пропуска через границу России задержали восемь партий насвая общим весом 28 тонн и 60 килограммов. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, обнаружилось, что на табачное изделие отсутствуют документы.
Пять иностранных граждан, перевозивших растительное вещество (с их слов — насвай), задержаны и оштрафованы по решению суда. Продукция не допущена на территорию РФ.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, по итогам 2017 года на территорию области также не допустили табачную продукцию без акцизных марок из Казахстана пяти наименований и трех торговых марок, изъято 3725 литров алкоголя без маркировки. Также в деревне Украинец Звериноголовского района остановили фуру, груженную 250 коробками конфет украинской кондитерской фабрики «Рошен», чья продукция запрещена к обороту на территории России.