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13:34  26 февраля 2018 6

В Курганскую область не пустили 28 тонн насвая из-за отсутствия документов

Земля, красивый домик, социальное пособие,бедность, ребенок в автомобиле, проститутки, шлюхи , деньги, социальное пособие, материальные выплаты, деньги в руке
За перевозку вещества оштрафовали пятерых иностранцевФото: depositphotos.com © URA.RU

В Курганской области на автомобильном пункте пропуска через границу России задержали восемь партий насвая общим весом 28 тонн и 60 килограммов. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, обнаружилось, что на табачное изделие отсутствуют документы.

Пять иностранных граждан, перевозивших растительное вещество (с их слов — насвай), задержаны и оштрафованы по решению суда. Продукция не допущена на территорию РФ.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, по итогам 2017 года на территорию области также не допустили табачную продукцию без акцизных марок из Казахстана пяти наименований и трех торговых марок, изъято 3725 литров алкоголя без маркировки. Также в деревне Украинец Звериноголовского района остановили фуру, груженную 250 коробками конфет украинской кондитерской фабрики «Рошен», чья продукция запрещена к обороту на территории России.

Вера Чернышева
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