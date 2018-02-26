18:40 26 февраля 2018 6

Отделение ночного пребывания для бездомных в Ханты-Мансийск существует с 2012 года Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Группа людей без определенного места жительства устроила ночлежку в круглосуточном отделении Сбербанка в Ханты-Мансийске. Их обнаружили клиенты банка, которые ранним утром собрались воспользоваться услугами банкоматов. Фотографию четверых спящих в помещении людей пользователи выложили в соцсети.

«Зашла сегодня снять денежку в банкомате Сбербанка, расположенном по адресу ул. Конева 28, а там „постояльцы“. Это не первый случай, но так много их еще не было. О том, что там нечем было дышать, даже говорить не стоит. А если туда зайдут бабули или женщины с маленькими детьми?» — пишет в городской группе «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте» автор снимка.

Фотография получила широкий отклик от общественности и в короткие сроки собрала более 100 комментариев. Часть горожан сочувствует бездомным, которые вынуждены прятаться от сильного мороза, другие призывают вызывать полицию и убирать бродяг с общественной территории в специально отведенные места. Многие жители Ханты-Мансийска удивились увиденному, сообщив, что бездомные — редкое явление для югорской столицы.

Четверо мужчин спят в отделении Сбербанка ФОТО: Типичный Ханты-Мансийск во «ВКонтакте»

«Понятно, что холодно, но в городе есть специальные ночлежки для таких жителей. И вообще, с каких пор в нашем богатом северном городе появилось такое количество бомжей?» — комментирует горожанин Игорь Мельников. «Не поверите, но многим нравится такой образ жизни, и многие к нему возвращаются даже после того как им пытаются помочь — предоставить жилье и работу», — комментирует фотографию Галина Парфенова.

В пресс-службе Сбербанка рассказали, что доступ в круглосуточные зоны обслуживания банка свободный, но офисы оборудованы камерами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова полиции.

«В случаях, когда клиенты сталкиваются с неблагополучными людьми в круглосуточных зонах обслуживания, рекомендуем сообщать об этом в полицию или центры соцзащиты», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщил «URA.RU» заместитель генерального директора «ООО Забота» Ирина Староста, бездомные в Ханты-Мансийске не такая уж и редкость. Специально для них в городе работает отделение ночного пребывания граждан по адресу улица Пролетарская, 23.

«В нашем отделении существует 25 мест для граждан, которым некуда пойти ночевать. Мы совершенно бесплатно предоставляем им ужин, завтрак, душ, чистую одежду и простыни. Обычно мы работаем с 8 часов вечера до 8 утра, но в особо морозные дни трудимся практически в круглосуточном режиме. Ежедневно у нас ночуют от 18 до 22 человек», — комментирует собеседница.

Также руководитель учреждения добавил, что люди в состоянии алкогольного опьянения воспользоваться услугами ночного комплекса не могут. «Согласно законодательству, если к нам приходят люди с признаками опьянения, то их пустить мы не можем. Видимо, поэтому они и пытаются переждать морозы в других теплых местах», — предполагает Ирина Староста.