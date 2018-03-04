Десятки авиарейсов задержаны в Москве из-за снегопада

Снегопад, который ночью начался в московском регионе, привел к десяткам задержек в столичных аэропортах. Авиадиспетчерские службы заявили, что все задержки — краткосрочные.
По данным сервиса «Яндекс.Расписание» в московских аэропортах утром в воскресенье задержаны 38 рейсов, 17 отменены. Больше всего рейсов было задержано в «Шереметьево» — 26, в «Домодедово» и «Внуково» задержано 9 и 3 рейса соответственно. Также два рейса были отменены во «Внуково» и 15 — в «Домодедово».
«Аэродромные службы приведены в режим повышенной готовности. Взлетно-посадочные полосы, перроны и рулежки расчищались на протяжении всей ночи, расчистка продолжилась утром», сообщили «Интерфаксу» в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны. Там же добавили, что все самолеты перед вылетом обрабатываются противообледенительной жидкостью. Этот процесс провоцирует кратковременные задержки рейсов, поскольку занимает до 30 минут.
Ранее «URA.RU» сообщало, что на Москву обрушился сильнейший снегопад, какого не было почти 70 лет. Метеоролог Евгений Тишковец на своей странице в Instagram опубликовал карту, на которой наглядно показано приближение непогоды к российской столице.