Столицу накрыло снегом
Москву накрыло сильнейшим снегопадом. Синоптики отмечают, что подобного в российской столице не происходило на протяжении 68 лет.
Подробно о бушующей стихии рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram. Метеоролог опубликовал карту, на которой наглядно показано приближение непогоды к российской столице.
Ранее «URA.RU» сообщало об экстренном предупреждении в столице из-за метели. Специалисты Росгидромета заявили о том, что в связи с действием южного циклона 4 марта в Москве будут сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, ветер с порывами до 15 м/с. Спасатели призвали жителей столицы соблюдать меры предосторожности.