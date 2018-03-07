Прокуратура Татарстана заинтересовалась «Бедным евреем»

02:47 07 марта 2018 2

На производителя уже готовят исковое заявление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Славица» из Набережных Челнов попала в поле зрения надзорных органов после того, как выпустила в продажу мороженое с названием «Бедный еврей». Пока прокуратура проверяет законность использования иностранной символики при оформлении продукции, представители местной еврейской общины уже намерены подать на производителя в суд.

Фото: соцсети

Как передает телеканал 360, законность использования флага и государственной символики государства Израиль при оформлении рожка мороженого стало предметом прокурорской проверки в отношении «Славицы». Компания, между тем, известна своим «скандальным маркетингом»: ранее на прилавках торговых сетей оказывались изделия с названиями «Хохол» и «Американец», а за мороженое «Обамка» руководству предприятия и вовсе пришлось оправдываться. После обвинений в расизме изделие было снято с производства.

Руководитель еврейской общины Набережных Челнов Леонид Штейнберг заявил о намерении судиться с компанией-производителем, сообщает «Интерфакс». «Мы проверили данную информацию, и она подтвердилась, приводит информагентство комментарий Штейнберга. — Надо быть недалекими, чтобы так называть. Это дурость».

Напомним, мороженое «Обамка», выпускавшееся «Славицей» ранее, позиционировалось производителем как лакомство для любителей шоколада. К слову, оформление изделия не имело ничего общего с экс-президентом США. Как писало «URA.RU», тогда производитель отрицал какую бы то ни было политическую составляющую.