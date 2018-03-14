Россия потребовала от Великобритании объяснений из-за угроз кибератаки

02:21 14 марта 2018 0

Россия потребовала от Лондона разъяснений из-за угроз кибератаки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Посольство России официально запросила у МИД Великобритании разъяснений об угрозе кибератаки со стороны Лондона против Москвы. Об этом диппредставительство сообщило на своей странице в Twitter.

«Посольство официально запросило у МИД разъяснений относительно угроз осуществления кибератаки, озвученных в парламенте и в СМИ. Россия уделяет серьезное внимание нарушениям кибербезопасности», — говорится в сообщении.

Ранее российское посольство в Лондоне, как пишет ТАСС, уже выражало серьезное беспокойство в связи с возможной кибератакой со стороны Великобритании, о которой говорили в британском парламенте и в местных СМИ со ссылкой на источники в правительстве. «Россию не только безосновательно и провокационно обвиняют в произошедшем в Солсбери, но и грозят подвергнуть кибератакам, планы которых уже разрабатываются», — возмутились ранее в российском дипломатическом ведомстве. При этом в посольстве призвали британскую сторону «еще раз взвесить последствия подобного безответственного решения», которое может быть принято уже 14 марта.

Ранее, напомним, газета The Times сообщила, что власти Великобритании рассматривают возможность совершения кибератаки против России. Это якобы станет ответом на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Специально для этого Минобороны страны якобы разрабатывает наступательную киберпрограмму программу, которую могут использовать для атаки на компьютеры Кремля или на сайте, якобы распространяющие недостоверные новости.

В начале марта Сергей Скрипаль вместе с дочерью был отравлен в одном из ресторанов британского города Солсбери и впал в кому. Премьер-министр Британии Тереза Мэй увидела в покушении на убийство руку Москвы, однако российская сторона отрицает обвинения, заявляя об отсутствии на то причин.