{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 марта 2018
13 марта 2018
02:21  14 марта 2018 0

Россия потребовала от Великобритании объяснений из-за угроз кибератаки

Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, технологии, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, компьютерные сети
Россия потребовала от Лондона разъяснений из-за угроз кибератакиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Россию обвиняют в отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля
все новости сюжета

Посольство России официально запросила у МИД Великобритании разъяснений об угрозе кибератаки со стороны Лондона против Москвы. Об этом диппредставительство сообщило на своей странице в Twitter.

«Посольство официально запросило у МИД разъяснений относительно угроз осуществления кибератаки, озвученных в парламенте и в СМИ. Россия уделяет серьезное внимание нарушениям кибербезопасности», — говорится в сообщении.

Ранее российское посольство в Лондоне, как пишет ТАСС, уже выражало серьезное беспокойство в связи с возможной кибератакой со стороны Великобритании, о которой говорили в британском парламенте и в местных СМИ со ссылкой на источники в правительстве. «Россию не только безосновательно и провокационно обвиняют в произошедшем в Солсбери, но и грозят подвергнуть кибератакам, планы которых уже разрабатываются», — возмутились ранее в российском дипломатическом ведомстве. При этом в посольстве призвали британскую сторону «еще раз взвесить последствия подобного безответственного решения», которое может быть принято уже 14 марта.

Статья по теме
Англия готовится нанести удар по России

Ранее, напомним, газета The Times сообщила, что власти Великобритании рассматривают возможность совершения кибератаки против России. Это якобы станет ответом на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Специально для этого Минобороны страны якобы разрабатывает наступательную киберпрограмму программу, которую могут использовать для атаки на компьютеры Кремля или на сайте, якобы распространяющие недостоверные новости.

В начале марта Сергей Скрипаль вместе с дочерью был отравлен в одном из ресторанов британского города Солсбери и впал в кому. Премьер-министр Британии Тереза Мэй увидела в покушении на убийство руку Москвы, однако российская сторона отрицает обвинения, заявляя об отсутствии на то причин.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров