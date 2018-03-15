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15 марта 2018
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Главные новости Курганской области
11:43  15 марта 2018 0

Зауралье продолжает вымирать. Рождаемость упала ниже значений 2017 года

Харитоновский, резиденция и др. клипарт. Екатеринбург, ребенок, младенец, папа, отцовство, отец, дети, лялька
В первый месяц 2018 года на свет появилось всего 729 зауральцевФото: Александр Мамаев © URA.RU

Численность населения в Курганской области продолжает уменьшаться — только за январь количество зауральцев сократилось на 483 человека. Рождаемость в первом месяце оказалась ниже прошлогоднего уровня: на свет появилось 729 младенцев (годом ранее — 818).

Количество смертей немного сократилось по сравнению с январем 2017 года. В январе умерло 1212 человек, годом ранее — почти на сто человек больше. Среди естественных причин смерти по-прежнему преобладают заболевания органов кровообращения (429 человек), однако это число уменьшилось более чем на 35% по сравнению с январем 2017 года. В то же время отмечен рост смертей от новообразований (по этой причине умерло 193 человека).

Количество смертей от внешних причин снизилось с 144 до 136 случаев. При этом почти вдвое выросло число самоубийств. Если год назад счеты с жизнью свели 15 зауральцев, то в январе 2018 года — 32 человека.

Татьяна Жаткина
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