Зауралье продолжает вымирать. Рождаемость упала ниже значений 2017 года

Численность населения в Курганской области продолжает уменьшаться — только за январь количество зауральцев сократилось на 483 человека. Рождаемость в первом месяце оказалась ниже прошлогоднего уровня: на свет появилось 729 младенцев (годом ранее — 818).
Количество смертей немного сократилось по сравнению с январем 2017 года. В январе умерло 1212 человек, годом ранее — почти на сто человек больше. Среди естественных причин смерти по-прежнему преобладают заболевания органов кровообращения (429 человек), однако это число уменьшилось более чем на 35% по сравнению с январем 2017 года. В то же время отмечен рост смертей от новообразований (по этой причине умерло 193 человека).
Количество смертей от внешних причин снизилось с 144 до 136 случаев. При этом почти вдвое выросло число самоубийств. Если год назад счеты с жизнью свели 15 зауральцев, то в январе 2018 года — 32 человека.