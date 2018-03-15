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15 марта 2018
14 марта 2018
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Главные новости Курганской области
17:28  15 марта 2018 0

В Кургане отказались от взрыва льда на Тоболе. ФОТО

Распиловка льда на реке Тобол у Курганской дамбы. Курган, распиловка льда
За день распилили 70% льдаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане специалисты АО «Водный Союз» в четверг, 15 марта, выполнили распиловку ледяной корки на реке Тобол у городской плотины. Мероприятие провели в рамках подготовки к весеннему половодью — ледорезные работы помогут снизить нагрузку на гидротехнические сооружения.

За день коммунальщики уничтожили 70% ледяного покрова. «Площадь распиловки составляет 10 тысяч квадратных метров. Толщина на льда сегодня — около 80 сантиметров. Работала бригада из десяти человек», — уточнил главный инженер организации Владимир Шаляпин.

Он также добавил, что разрушение льда проводилось пилами «Хускварна», которые установлены на специальные сани. «При проведении данных работ нарушается целостность массива льда, что позволяет ему проходить через дамбу частями», — объяснил инженер. По его словам, технология пришла на смену взрывным работам.

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15 марта распиловку льда выполнили у курганского водохранилища Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

20 марта распиловка на Тоболе продолжится — в районе Кировского моста. После этого там расставят ограждения и предупреждающие об опасности аншлаги. На реке возле курганского водохранилища это уже выполнено.

Отметим, что, по данным Курганского ЦГМС, паводок этой весной должен пройти спокойно. Однако вероятность подтопления участков автодорог, мостов и жилых домов в низинах не исключается.

Вера Чернышева
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