10:38 21 марта 2018 0

Официальный представитель МИД РФ раскритиковала позицию главы МИД Британии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, которую он опубликовал в The Daily Telegraph. По ее словам, в тексте ему удалось увязать президентские выборы в России и случившееся в Солсбери отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении „новичка“ британской дипломатии? Ответ очевиден — фактов нет», — цитирует RT слова Захаровой. Она отметила, что Борис Джонсон занимается «штурмом очередного дна». По ее мнению, глава британского МИД пытается спасти честь премьер-министра Терезы Мэй, которая объявила о высылке российских дипломатов «не то, что до окончания расследования, а, по сути, до его начала».

Джонсон, по словам Захаровой, также пытается придумать мотив случившегося преступления. «Мотив был у Великобритании, у партнеров по НАТО. А у России мотива не было. Не было — значит, надо выдумать», — подчеркнула она. Кроме того, британский министр пытается «заглушить» призывы Москвы предоставить данные по делу для совместной работы по расследованию инцидента. Однако к настоящему времени, по ее словам, никаких данных Великобритания не предоставила.

Ранее в газете The Daily Telegraph, где работал Джонсон, вышла его статья, рассказывающая, что именно Россия якобы причастна к происшествию в Солсбери, напоминает «Федеральное агенство новостей». «Сигнал был ясным. Мы выследим вас, мы найдем вас, и мы убьем вас. И, хотя мы будем пренебрежительно отрицать нашу вину, весь мир будет знать, что это сделала Россия», — написал глава МИД Британии.