Ученые РАН спрогнозировали рост доходов россиян в 2018 году

05:53 23 марта 2018 0

Благосостояние россиян вырастет впервые после экономического кризиса Фото: Илья Московец © URA.RU

Доходы граждан России в этом году в реальном выражении вырастут на шесть процентов и составят порядка шестидесяти триллионов рублей. Об этом сообщается в макропрогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

В номинальном выражении доходы россиян в 2018 году увеличатся на 9%, а в реальном — 6%, составив шестьдесят триллионов рублей. Таким образом рост доходов может в полтора — два раза превзойти уровень инфляции, который прогнозирует правительство, передают «Известия».

Согласно данным, повышение благосостояния граждан России будет связано с опережающей индексацией заработных плат, увеличением поступлений от бизнеса, а также профицитом бюджета. Последний показатель, как ожидают в Минэкономразвития, по итогам этого года составит один процент ВВП. Дополнительные доходы смогут позволить проиндексировать заработные платы, пенсии, а также социальные пособия.

Отмечается, что доходы россиян сокращались четыре года подряд. Самое большое падение случилось в 2016 году — на 5,8 процентов, а в 2017-м оно замедлилось до 1,7 процентов. Нынешний год фактически является выходом из экономического кризиса.