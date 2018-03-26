06:37 26 марта 2018 0

Новый владелец автомобиля не торопится снимать с него спецсигналы и ставить на учет ФОТО: Подслушано|Пермь|Орджо/ВКонтакте

В Перми машину скорой помощи используют для перевозки продуктов. Автомобиль с характерными опознавательными знаками, сигнальными маячками и растяжкой «Ярмарка» припаркован на местном рынке.

Об этом стало известно после того, как в социальных сетях появились фотографии, на которых отчетливо видно, что спецавтомобиль используют не по прямому назначению: в ней перевозят и продают разную продукцию. Бывший владелец машины Михаил Энтин, который увидел его на гайвинском рынке, рассказал, что с 2011 по 2017 год его компания предоставляла транспортные услуги некоторым подстанциям «скорой» в Перми. После этого, около шестидесяти машин было распродано, передает «АиФ-Прикамье».

«Мы сняли автомобиль с учёта в ГИБДД в декабре 2017 года после того, как продали его. Дальше новый владелец должен был отдать его на переоборудование — снять маячки, сирену, наклейки с красным крестом. Стоит это около 15 тысяч рублей. Видимо, он решил этого не делать», — рассказал Энтин.

По его словам, новый хозяин не смог бы поставить без переоборудования машину на учет как физическое лицо. По всей видимости, он ездит по городу без документов, надеясь, что «скорую» полицейские не будет останавливать для проверки документов.