На Ямале откроется первый в регионе государственный театр

Первый государственный театр на Ямале откроется в Ноябрьске. Премьера первого спектакля «Городского театра» ожидается в ноябре этого года. До этого на Ямале профессиональный театр был лишь в Новом Уренгое и существует он за счет уренгойской дочки «Газпрома».
Труппу первого муниципального театра под патронажем округа собирает приглашенный из Санкт-Петербурга режиссер Анатолий Лобанов. Актер и режиссер известен своими постановками в театрах Северодвинска, Хабаровского края и Северной столицы России. Театральная труппа будет состоять из 12 актеров, включая худрука «Городского театра». Сейчас идет подбор актеров. Желающие уже присылают заявки из ведущих театральных вузов и театров России. К театральной труппе уже присоединились две актрисы из Новосибирска и Санкт-Петербурга.
Как рассказал «URA.RU» замначальника управления культуры Ноябрьска Виктор Подкорытов, решение о создании театра было принято губернатором год назад. Ноябрьск был выбран как культурная столица Ямала, где уже существуют два десятка любительских театральных студий. Окружной бюджет выделил театру 16 млн рублей на этот год. В том числе деньги направят на закупку рекизита и костюмов. За счет городского бюджета уже сформирован фонд оплаты труда, а за лето будет реконструирован городской ДК «Нефтяник», где будут проходить полноценные театральные постановки.
«Ноябрьск выбран для создания первого театра на Ямале не случайно. Мы провели большую работу по анализу деятельности культурных учреждений и творческой активности жителей округа. По сути, мы ответили на запрос жителей города, выросших на любительских постановках до уровня профессионального театра», — заключил куратор проекта по созданию театра на Ямале Виктор Подкорытов.