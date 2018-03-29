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Главные новости Курганской области
14:27  29 марта 2018 0

В Зауралье конфликт начальника с пьяным подчиненным закончился стрельбой

Ружье. Челябинск., ружье
Выстрел из ружья оказался роковымФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганском областном суде оставили в силе приговор жителю Шадринского района, который выстрелил в своего пьяного коллегу по работе. Ссора случилась, когда руководитель цеха высказался в адрес подчинённого, употребившего спиртное перед своей сменой.

Подробности истории размещены на сайте областного суда. Инцидент произошел в мае прошлого года. Затаивший на своего начальника злобу нетрезвый рабочий пришел разбираться к нему домой. В материалах дела отмечено, что дебошир угрожал хозяину дома сначала обычной вилкой, а затем схватился за вилы.

Чтобы усмирить нетрезвого мужчину, хозяин выстрелил из ружья, используя вместо пули фрагмент армированного резинового шланга. Увидев, что из раны на ноге потерпевшего бежит кровь, стрелявший тут же оказал ему первую помощь и отвез на своем автомобиле в больницу. Однако от полученных ттравм потерпевший скончался.

Шадринский районный суд Курганской области, приговорил виновника к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С этой мерой согласился и областной суд.

Татьяна Жаткина
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