Уральский банк признали лучшим переговорщиком в Тюмени

17:57 30 марта 2018 0

В банке знают, как договориться с клиентами Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Один из крупнейших банков Уральского федерального округа, «Запсибкомбанк», стал победителем турнира по переговорам. Об этом сообщили в финансово-кредитном учреждении.

Турнир по переговорам проводился в Тюмени. За победу боролись три команды профессиональных переговорщиков из крупнейших компаний города. Участникам соревнований нужно было в ходе бизнес-игры договориться друг с другом с максимальным соблюдением своих интересов.

«Лучшим переговорщиком» по итогам соревнований стала команда «Запсибкомбанка». Сотрудники офиса «Калининский» во главе с капитаном Еленой Никулиной ранее победили во внутрибанковском турнире. В клубе переговорщиков, в который входят представители разных офисов банка, постоянно проводятся баттлы. Этим победили объяснили высокий результат. «Уверена, что благодаря постоянному совершенствованию этих навыков наши клиенты будут получать еще больше пользы и положительных эмоций от сотрудничества с „Запсибкомбанком!“», — отметила начальник департамента развития филиальной сети Наталья Бурдина.