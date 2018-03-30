Уральский банк признали лучшим переговорщиком в Тюмени

Один из крупнейших банков Уральского федерального округа, «Запсибкомбанк», стал победителем турнира по переговорам. Об этом сообщили в финансово-кредитном учреждении.
Турнир по переговорам проводился в Тюмени. За победу боролись три команды профессиональных переговорщиков из крупнейших компаний города. Участникам соревнований нужно было в ходе бизнес-игры договориться друг с другом с максимальным соблюдением своих интересов.
«Лучшим переговорщиком» по итогам соревнований стала команда «Запсибкомбанка». Сотрудники офиса «Калининский» во главе с капитаном Еленой Никулиной ранее победили во внутрибанковском турнире. В клубе переговорщиков, в который входят представители разных офисов банка, постоянно проводятся баттлы. Этим победили объяснили высокий результат. «Уверена, что благодаря постоянному совершенствованию этих навыков наши клиенты будут получать еще больше пользы и положительных эмоций от сотрудничества с „Запсибкомбанком!“», — отметила начальник департамента развития филиальной сети Наталья Бурдина.