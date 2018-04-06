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06 апреля 2018
14:48  06 апреля 2018 2

В Telegram отреагировали на иск Роскомнадзора

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, гаджет, мессенджер, telegram, приложение, телеграм, социальная сеть
Ранее Роскомнадзор сообщил, что подал в суд заявление об ограничении доступа к Telegram на территории РоссииФото: Анна Майорова © URA.RU

Юристы Telegram еще не получали иск от Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Адвокаты намерены подготовить возражения сразу же, как только получат заявление об ограничении доступа к мессенджеру в России.

«Мы еще не видели иск и не знаем, на какие нормы ссылается Роскомнадзор, в каком порядке будет рассмотрен иск. Как только мы получим исковое заявление, сможем сориентировать, сколько времени потребует его рассмотрение, а также определиться с содержанием защиты», — передает слова адвоката Рамиля Ахметгалиева RT.

Ранее пресс-служба Роскомнадзора заявила, что ведомство подало в суд заявление об ограничении доступа к Telegram на территории России. Также агентство Nation News передает, что был подан иск против мессенджера. Заявление подано в отношении руководства, которое отказалось подавать информацию о ключах шифрования в ФСБ, сославшись на техническую невозможность этого действия.

Павел Маркуш
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