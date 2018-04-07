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07 апреля 2018
18:53  07 апреля 2018 0

Федеральный канал рассказал о сожжении кота Скрипалей из огнемета. ВИДЕО

Черного кота Скрипалей не просто усыпили, но еще и сожглиФото: скрин видео Россия 24
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Телеканал Россия 24 рассказал о сожжении кота Скрипалей из огнемета. Уничтожению животных отравленного экс-полковника ГРУ была посвящена часть вечернего выпуска программы «Вести» с Алексеем Казаковым.

Ведущий, говоря о сожжении животных Скрипалей, подчеркивает, что черного персидского кота не просто усыпили вместо реабилитации, но еще и сожгли, причем, не в специальном крематории, а с помощью огнемета. Казаков в связи с этим вспоминает средневековую традицию сжигать животных черного окраса на кострах, так как они считались «слугами нечисти, или пособниками ведьм». «Но сейчас-то 21 век. Короче говоря какое-то варварство», — уточняет журналист. Сюжет при этом иллюстрируется кадрами с котом Бегемотом из экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита».

Далее журналист озвучивает уже заявленную ранее официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой версию о том, что животных сожгли, чтобы уничтожить улики. Казаков выражает удивление по поводу того, что полицейские, опечатывая дом, не заметили в нем кота и нескольких грызунов, а также высказывает предположение, что животных специально оставили умирать. Правда вторая кошка успела сбежать, уточняет Казаков, но ее уже ловят. «Вдруг доберется до Лондона и перетравит его жителей остатками яда. А там и до пролива Ла-Манш недалеко. В общем, вся Европа под угрозой», — шутливо подводит итог ведущий.

Валерия Романова
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