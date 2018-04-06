15:31 06 апреля 2018 0

Кота и двух морских свинок не заметили во время обысков, а затем кремировали Фото: соцсети

После госпитализации отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в его квартире в Солсбери остались домашние животные: кот и две морские свинки. Их оставили в помещении, несмотря на то, что они могли стать важной уликой в деле о применении нервно-паралитического газа в Великобритании.

В британской прессе произошла утечка, благодаря которой вскрылись данные факты. На произошедшее отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что морские свинки умерли от обезвоживания, а кота отвезли в лабораторию Портон-Дауна, где ранее ставились опыты с нервно-паралитическим газом, и усыпили.

«По данным издания, — пишет Захарова на своей странице в Facebook, — и морских свинок и кота кремировали. Другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химвеществом». Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток — «убрали важных свидетелей», добавила Захарова, подчеркнув, что животные на самом деле таковыми являются, поскольку речь идет о химическом отравляющем веществе, которое по ряду версий могло быть применено в доме Скрипаля. Она также сообщила, что, по данным российского МИДа, британская телекомпания BBC знала о том, что в доме оставались питомцы, но скрыла эту информацию.

Сегодня, 6 апреля, британская газета The Times назвала якобы точное место изготовления газа «Новичок», которым были отравлены шпион и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По мнению иностранных журналистов, яд создали на военной базе в городе Шиханы Саратовской области.