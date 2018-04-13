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13 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:01  13 апреля 2018 0

Дюжева из-за странного поведения заподозрили в употреблении запрещенных веществ. ВИДЕО

Актер снова оскандалился в соцсетяхФОТО: кадр из фильма «Бригада» (реж. Алексей Сидоров)

Звезду сериала «Бригада» и телеведущего Дмитрия Дюжева заподозрили в употреблении запрещенных препаратов. Интернет-пользователи считают, что актер вел себя странно во время викторины «Клевер».

Онлайн-игра во «ВКонтакте», приуроченная к Дню космонавтики, прошла 12 апреля. Вел викторину Дюжев. Зрители трансляции заметили, что у актера красные «бегающие» глаза, он делает длинные паузы между репликами, путается в словах, нервно смеется невпопад и часто чешет нос. Подозрительное поведение Дюжева тут же принялись обсуждать в чате и в Twitter. «В хламье обдолбан», — написали комментаторы.

Онлайн-игра началась в 14:13 по Москве, хотя старт анонсировали в 13:00. Шоу длилось 15 минут и 45 секунд, уточняют Nation News. Агент Дюжева Лейла Курашинова заявила в интервью телеканалу 360, что ничего не знает о, мягко говоря, «странном» поведении актера. «Клевер» — это приложение для мобильных устройств. В России это единственное мобильное шоу, во время которого разыгрывается денежный приз, пишет «Ридус».

Наталья Михалева
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