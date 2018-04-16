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Главные новости Свердловской области
00:52  16 апреля 2018 0

В припаркованном у Центрального стадиона BMW искали взрывчатку. ФОТО

Прохожему показалось, что в автомобиле находится взрывчатое веществоФОТО: «Ночные новости»

Вечером, 15 апреля, сотрудники отряда «Вымпел» производили осмотр автомобиля марки BMW X5 на предмет обнаружения взрывного устройства по адресу ул. Крауля, 2.

По словам сотрудников МЧС, в полицию обратился неизвестный, который рассказал, что заметил в припаркованном автомобиле подозрительные пакеты, похожие, по его мнению, на взрывчатку. В скором времени к месту инцидента прибыли спецслужбы, передают «Ночные новости».

Отмечается, что район улицы Крауля от Центрального стадиона до улицы Репина был оцеплен. Осмотр иномарки произвели кинологи со специально обученной собакой, но никакого взрывчатого вещества найдено не было. Также сообщается, что хозяина автомобиля и бдительного прохожего на момент осмотра машины не оказалось.

Фото: «Ночные новости»
Фото: «Ночные новости»
Фото: «Ночные новости»

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.RU»
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