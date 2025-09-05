В поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) стартовали военно-спортивные игры «Предел прочности — 2025». В соревнованиях участвуют более 200 спортсменов из 12 муниципалитетов Свердловской области. Об этом сообщает ДИП региона.
«По поручению врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера рад приветствовать вас на открытии военно-спортивных игр „Предел прочности“. Сегодня мы проводим их уже в десятый раз, этот проект стал яркой визитной карточкой региона», — отметил министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.
В программу игр включены спортивные, военно-прикладные и экстремальные дисциплины. Участники соревнуются в плавании, разборке и сборке автомата, метании ножей, волейболе и других видах спорта. Особое внимание уделяется турниру по многоборью ГТО среди ветеранов специальной военной операции.
