05 сентября 2025

Сотни свердловчан выявляют сильнейшего в экстремальных видах спорта. Фото

В Верхней Синячихе стартовали военно-спортивные игры «Предел прочности»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В спортивных играх принимают участие более 200 человек
В спортивных играх принимают участие более 200 человек Фото:

В поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) стартовали военно-спортивные игры «Предел прочности — 2025». В соревнованиях участвуют более 200 спортсменов из 12 муниципалитетов Свердловской области. Об этом сообщает ДИП региона.

«По поручению врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера рад приветствовать вас на открытии военно-спортивных игр „Предел прочности“. Сегодня мы проводим их уже в десятый раз, этот проект стал яркой визитной карточкой региона», — отметил министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.

В программу игр включены спортивные, военно-прикладные и экстремальные дисциплины. Участники соревнуются в плавании, разборке и сборке автомата, метании ножей, волейболе и других видах спорта. Особое внимание уделяется турниру по многоборью ГТО среди ветеранов специальной военной операции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) стартовали военно-спортивные игры «Предел прочности — 2025». В соревнованиях участвуют более 200 спортсменов из 12 муниципалитетов Свердловской области. Об этом сообщает ДИП региона. «По поручению врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера рад приветствовать вас на открытии военно-спортивных игр „Предел прочности“. Сегодня мы проводим их уже в десятый раз, этот проект стал яркой визитной карточкой региона», — отметил министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт. В программу игр включены спортивные, военно-прикладные и экстремальные дисциплины. Участники соревнуются в плавании, разборке и сборке автомата, метании ножей, волейболе и других видах спорта. Особое внимание уделяется турниру по многоборью ГТО среди ветеранов специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...