На месте трагедии работают медики
В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова 35/2 обнаружили труп мужчины. Об этом сообщают очевидцы.
«Стоит охрана и скорая, полиции пока не видно», — передает слова очевидцев telegram-канал «Злой Екатеринбург». Трагедия произошла в Академическом районе.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управление СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
