05 сентября 2025

Труп екатеринбуржца обнаружили у высотки. Фото

В Академическом районе Екатеринбурга нашли труп мужчины
© Служба новостей «URA.RU»
На месте трагедии работают медики
На месте трагедии работают медики Фото:

В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова 35/2 обнаружили труп мужчины. Об этом сообщают очевидцы.

«Стоит охрана и скорая, полиции пока не видно», — передает слова очевидцев telegram-канал «Злой Екатеринбург». Трагедия произошла в Академическом районе.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управление СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
