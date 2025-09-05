05 сентября 2025

Легковушка влетела в автобус с детьми под Екатеринбургом. Фото

На трассе Екатеринбург-Ревда в результате аварии с автобусом пострадали дети
В результате аварии пострадали шесть человек
В Ревде (Свердловская область) произошла авария с участием легковушки и пассажирского автобуса. В результате ДТП пострадали шесть человек, включая двух детей. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В результате столкновения, травмы различной степени тяжести получили шесть пассажиров автобуса, включая двоих детей и водителя легкового автомобиля», — сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительной информации, водитель легковушки потерял управление и вылетел на встречку.

Сотрудники МЧС экстренно прибыли на место аварии и смогли достать из искореженной иномарки водителя. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

