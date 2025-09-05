05 сентября 2025

Екатеринбуржцы застряли в Кольцово из-за переноса рейсов. Скрин

В общей сложности задержали пять самолетов
В общей сложности задержали пять самолетов Фото:

В аэропорту Кольцово вечером 6 сентября перенесли три рейса авиакомпаний Utair и «Уральские авиалинии». Также у двух самолетов задержали посадку. Это следует из онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, самолеты «Уральских авиалиний» вылетят в Калининград (U6-403) и Владивосток (U6-571) с задержкой до часа. Рейс Utair (UT-302) в Ханты-Мансийск пришлось задержать почти на два с половиной часа. Самолеты этих же авиакомпаний задерживаются на посадку в местной авиагавани. Рейс из Москвы от «Уральских авиалиний» задерживается на полтора часа, а Utair из Самары почти на два.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям перевозчиков. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:

