В аэропорту Кольцово вечером 6 сентября перенесли три рейса авиакомпаний Utair и «Уральские авиалинии». Также у двух самолетов задержали посадку. Это следует из онлайн-табло авиагавани.
Согласно расписанию, самолеты «Уральских авиалиний» вылетят в Калининград (U6-403) и Владивосток (U6-571) с задержкой до часа. Рейс Utair (UT-302) в Ханты-Мансийск пришлось задержать почти на два с половиной часа. Самолеты этих же авиакомпаний задерживаются на посадку в местной авиагавани. Рейс из Москвы от «Уральских авиалиний» задерживается на полтора часа, а Utair из Самары почти на два.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям перевозчиков. Ответ будет опубликован, как только поступит.
