05 сентября 2025

Антициклон принесет похолодание в Свердловскую область

В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями
Антициклон принесет в Свердловскую область похолодание и облачную погоду 6 сентября. Регион окажется под влиянием холодной воздушной массы и температура воздуха понизится, а дневное солнце будет скрыто за плотной облачностью. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.

«В субботу антициклон, усиливающийся над севером европейской части страны и над Уралом, вытеснит циклон на территорию Казахстана... В результате фронт двинется обратно, в южном направлении, теперь уже как холодный. Благодаря влиянию антициклона значительных осадков на фронте не будет, но вот существенную облачность он обеспечит», — рассказал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В области в целом ночью ожидается от +7 до +12. Днем температура на западе не поднимется выше +15, в остальных частях региона будет от +16 до +21 градуса.

В Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром возможен туман и дымка, кратковременные осадки маловероятны, вероятность грозы не превышает 5%. Температура ночью составит +14…+16 градусов, днем воздух прогреется до +19.

