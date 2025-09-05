Антициклон принесет похолодание в Свердловскую область

Антициклон принесет в Свердловскую область похолодание и облачную погоду 6 сентября. Регион окажется под влиянием холодной воздушной массы и температура воздуха понизится, а дневное солнце будет скрыто за плотной облачностью. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.
«В субботу антициклон, усиливающийся над севером европейской части страны и над Уралом, вытеснит циклон на территорию Казахстана... В результате фронт двинется обратно, в южном направлении, теперь уже как холодный. Благодаря влиянию антициклона значительных осадков на фронте не будет, но вот существенную облачность он обеспечит», — рассказал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В области в целом ночью ожидается от +7 до +12. Днем температура на западе не поднимется выше +15, в остальных частях региона будет от +16 до +21 градуса.
В Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром возможен туман и дымка, кратковременные осадки маловероятны, вероятность грозы не превышает 5%. Температура ночью составит +14…+16 градусов, днем воздух прогреется до +19.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!