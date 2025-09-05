В Академическом районе Екатеринбурга произошла жестокая драка: на двух парней напали неизвестные. Один из нападавших воткнул нож в молодого человека. Информацию об этом URA.RU подтвердили в УМВД Екатеринбурга.
«На место прибыл наряд ППСП. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту причинения телесных повреждений молодому человеку и устанавливают остальных участников инцидента», — рассказали в ведомстве.
Пострадавших доставили в больницу, однако от последующей госпитализации они отказались. Сейчас жизням молодых ребят ничего не угрожает.
