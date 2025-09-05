05 сентября 2025

Дикарь вонзил нож в молодого человека в Екатеринбурге. Фото

В Академическом районе Екатеринбурга на двух парней напали с ножом
В Академическом районе Екатеринбурга произошла жестокая драка: на двух парней напали неизвестные. Один из нападавших воткнул нож в молодого человека. Информацию об этом URA.RU подтвердили в УМВД Екатеринбурга.

«На место прибыл наряд ППСП. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту причинения телесных повреждений молодому человеку и устанавливают остальных участников инцидента», — рассказали в ведомстве.

Пострадавших доставили в больницу, однако от последующей госпитализации они отказались. Сейчас жизням молодых ребят ничего не угрожает.

