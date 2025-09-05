05 сентября 2025

Захваченные на СВО трофеи привезли в Нижний Тагил. Видео

Выставка оружия продлится все выходные
Выставка оружия продлится все выходные

В Нижний Тагил привезли трофейное стрелковое вооружение, захваченное в ходе СВО. Его доставили на выставку, приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и поддержке российских бойцов. Об этом рассказали в пресс-службе «Сима-ленда».

«Также представлены фотоработы с передовой. Открытие сопровождалось концертной программой и работой интерактивных площадок от военно-патриотических клубов», — сообщили в telegram-канале компании.

Выставка проходит 6 и 7 сентября у гипермаркета «Сима-ленд» на Свердловском шоссе, 31. В первый день ее посетили уже 2000 человек.

Открытие выставки 7 сентября запланировано на 10:00. В программе: работа интерактивного тира, мастер-класс по сборке автомата и концерт арт-проекта «Меломания» и показательные выступления ВПК «Монолит».

