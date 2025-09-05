05 сентября 2025

Лихач не рассчитал скорость и влетел в фуру на Тюменском тракте. Фото

В аварии на Тюменском тракте пострадали пять человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате ДТП пострадали пять человек
В результате ДТП пострадали пять человек Фото:

На 252-м километре Тюменского тракта водитель Lada Vesta слишком сильно разогнался и влетел в фуру, которая ехала перед ним. В результате аварии пострадали пять человек, находившиеся в легковушке. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также пассажиры, 25-летний друг, 21-летняя невеста и родители друга, 47 и 54 лет, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение Тугулымского района», — рассказали в ведомстве. Вся компания ехала к родственникам в Тюмень.

У водителя Lada стаж вождения семь лет. За это время его 13 раз привлекали к административной ответственности. В больнице у него проведут освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 252-м километре Тюменского тракта водитель Lada Vesta слишком сильно разогнался и влетел в фуру, которая ехала перед ним. В результате аварии пострадали пять человек, находившиеся в легковушке. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. «В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также пассажиры, 25-летний друг, 21-летняя невеста и родители друга, 47 и 54 лет, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение Тугулымского района», — рассказали в ведомстве. Вся компания ехала к родственникам в Тюмень. У водителя Lada стаж вождения семь лет. За это время его 13 раз привлекали к административной ответственности. В больнице у него проведут освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...