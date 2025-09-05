На 252-м километре Тюменского тракта водитель Lada Vesta слишком сильно разогнался и влетел в фуру, которая ехала перед ним. В результате аварии пострадали пять человек, находившиеся в легковушке. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также пассажиры, 25-летний друг, 21-летняя невеста и родители друга, 47 и 54 лет, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение Тугулымского района», — рассказали в ведомстве. Вся компания ехала к родственникам в Тюмень.
У водителя Lada стаж вождения семь лет. За это время его 13 раз привлекали к административной ответственности. В больнице у него проведут освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
