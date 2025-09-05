05 сентября 2025

Путин вручил госнаграды свердловским врачам и дорожникам

Путин наградил двух свердловчан
Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды нескольким представителям здравоохранения и транспортной инфрастуктуры Свердловской области. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, медалью «За развитие железных дорог» был награжден Налимов Игорь Александрович. Он является слесарем и обеспечивает ремонт локомотивов в депо «Артемовский». Медаль Луки Крымского «За заслуги в области здравоохранения» получил медбрат Кузовников Андрей Петрович из санатория-профелактория «Талица».

Ранее глава государства присвоил госнаграды ряду выдающихся представителей науки, культуры и спорта региона. Свердловчане получили медали, ордена и почетные звания.

