Причиной пробки стала авария с фурой (архивное фото)
На Екатеринбургской кольцевой автодороге недалеко от аэропорта Кольцово образовалась затяжная пробка. Причиной стала авария с фурой, сообщает очевидец.
«На ЕКАДе в районе кафе „Уралочка“ большая пробка. Фура улетела в кювет», — передает слова очевидцев telegram-канал «Березовский. БГО».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!