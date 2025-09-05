05 сентября 2025

Екатеринбуржцы застряли в многокилометровой пробке на ЕКАДе. Видео

Причиной пробки стала авария с фурой (архивное фото)
Причиной пробки стала авария с фурой (архивное фото)

На Екатеринбургской кольцевой автодороге недалеко от аэропорта Кольцово образовалась затяжная пробка. Причиной стала авария с фурой, сообщает очевидец.

«На ЕКАДе в районе кафе „Уралочка“ большая пробка. Фура улетела в кювет», — передает слова очевидцев telegram-канал «Березовский. БГО».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

