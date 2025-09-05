Екатеринбуржцев оставили в Кольцово из-за неожиданной замены самолета

В аэропорту Кольцово 4 сентября десятки пассажиров не смогли улететь в Ереван авиакомпанией «Уральские авиалинии» из-за внезапной замены самолета на меньший по вместимости. Часть людей не пустили на рейс, несмотря на купленные билеты. На это пожаловалась одна из пассажирок в своих соцсетях.
«В итоге я теряю деньги за второй билет, мне это никто не компенсирует. На вопрос, кто мне компенсирует деньги за второй билет, мне сказали, что я могу обращаться с претензией в офис», — рассказала одна из пассажирок по имени Алина в своем telegram-канале.
Пассажиров несколько часов переводили из одной очереди в другую. На борт допустили только тех, кто успел пройти онлайн-регистрацию заранее. Остальным предложили два варианта: дождаться следующего рейса на следующий день или вернуть деньги за билет. В итоге пострадавшая Алина не смогла попасть на свой рейс в Афины от другой авиакомпании.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Ответ будет опубликован, как только поступит.
