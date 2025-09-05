Пещера-дворец, озеро в горах и деревья-гиганты: осенние туры из Екатеринбурга

Прокатиться на электричке в ущелье, пройти по древним горным вершинам Таганая или коснуться деревьев-великанов можно в турах по Уралу с выездом из Екатеринбурга. URA.RU подготовило список коротких, но разнообразных осенних туров.
Таганайский хребет и пастбище ветров
Цена: 16 500 рублей
Когда: 2-4 ноября
Таганай — горные хребты Южного Урала, с высоты которых можно увидеть горы Ицыл, Круглицу и скалу Верблюд. Туристы встретят рассвет на метеостанции «Таганай-гора», которая расположена на высоте 1108 метров на уровне моря. Чтобы чувствовать себя комфортно, туристам советуют взять с собой шерстяные носки, шапку и обязательно спальный мешок.
Пещера-дворец и целебная минеральная вода Кургазак
Цена: 3 500 рублей
Когда: 20 сентября и 4 октября
Маршрут тура представляет собой однодневное путешествие в геопарк Янган-Тау, изучение Идрисовской пещеры-дворца, ее потайных ходов и балконов. Прогулка по скальным утесам завершится посещением источников с минеральной водой Кургазак. Там туристы смогут искупаться.
Электричка в ущелье и заповедный хребет Караташ
Цена: 11 900 рублей
Когда: 2-4 ноября
Ближе познакомиться с историей древнего Урала можно на склоне хребта Караташ (Башкирия). Кроме прогулок по вершине горы Уфа и хребту, путешественников ждет поездка на электричке по горному ущелью к стометровым скалам Айгир. Завтракать придется высоко над облаками — сидя на вершине и рассматривая орланов.
Деревья-гиганты и альпийская гора Калкан
Цена: 3 500 рублей
Когда: 4 октября
Оказаться среди вековых лиственниц, прикоснуться к их золотой хвое и огромным шишкам удастся, если поехать в Ургунский лес. Группа туристов вместе с гидом увидит яшмовый пояс горы Калкан — изделия из этой яшмы выставляли на парижской выставке.
Озеро в горах и каменный гребень Шихан
Цена: 2 900 рублей
Когда: 13 сентября
В программе поездки: более десяти озер Челябинской озер, восхождение на Шихан — каменный гребень с отвесной скалой, напоминающий Китайскую стену, созданную природой. А кроме того, отдых у горного озера — Аракуль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!