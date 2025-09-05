05 сентября 2025

Пещера-дворец, озеро в горах и деревья-гиганты: осенние туры из Екатеринбурга

Осенью из Екатеринбурга доступны туры на Таганайский хребет за 16500 рублей
новость из сюжета
Туризм в Свердловской области

Прокатиться на электричке в ущелье, пройти по древним горным вершинам Таганая или коснуться деревьев-великанов можно в турах по Уралу с выездом из Екатеринбурга. URA.RU подготовило список коротких, но разнообразных осенних туров. 

Таганайский хребет и пастбище ветров

Цена: 16 500 рублей

Когда: 2-4 ноября

Таганай — горные хребты Южного Урала, с высоты которых можно увидеть горы Ицыл, Круглицу и скалу Верблюд. Туристы встретят рассвет на метеостанции «Таганай-гора», которая расположена на высоте 1108 метров на уровне моря. Чтобы чувствовать себя комфортно, туристам советуют взять с собой шерстяные носки, шапку и обязательно спальный мешок. 

Фото:

Пещера-дворец и целебная минеральная вода Кургазак

Цена: 3 500 рублей

Когда: 20 сентября и 4 октября

Маршрут тура представляет собой однодневное путешествие в геопарк Янган-Тау, изучение Идрисовской пещеры-дворца, ее потайных ходов и балконов. Прогулка по скальным утесам завершится посещением источников с минеральной водой Кургазак. Там туристы смогут искупаться.

Электричка в ущелье и заповедный хребет Караташ

Цена: 11 900 рублей

Когда: 2-4 ноября

Ближе познакомиться с историей древнего Урала можно на склоне хребта Караташ (Башкирия). Кроме прогулок по вершине горы Уфа и хребту, путешественников ждет поездка на электричке по горному ущелью к стометровым скалам Айгир. Завтракать придется высоко над облаками — сидя на вершине и рассматривая орланов.

Фото:

Деревья-гиганты и альпийская гора Калкан 

Цена: 3 500 рублей

Когда: 4 октября

Оказаться среди вековых лиственниц, прикоснуться к их золотой хвое и огромным шишкам удастся, если поехать в Ургунский лес. Группа туристов вместе с гидом увидит яшмовый пояс горы Калкан — изделия из этой яшмы выставляли на парижской выставке.

Озеро в горах и каменный гребень Шихан

Цена: 2 900 рублей

Когда: 13 сентября

В программе поездки: более десяти озер Челябинской озер, восхождение на Шихан — каменный гребень с отвесной скалой, напоминающий Китайскую стену, созданную природой. А кроме того, отдых у горного озера — Аракуль.

