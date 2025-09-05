В Екатеринбурге выставили на продажу виниловую пластинку с автографом известного американского рэпера Snoоp Dogg за 45 тысяч рублей. Пластинка имеет сертификат подлинности jsa. Объявление появилось на популярной площадке Avito.
«Виниловая пластинка c автографом Snoop Dogg и сертификатом подлинности jsa — это отличное коллекционное издание для поклонников рэпера и его музыки», — говорится в описании объявления. По словам владельца, пластинка может стать не только музыкальным раритетом, но и выгодным вложением для коллекционеров.
Речь идет о пластинке альбома Bush, который был выпущен в 2015 году и стал тринадцатым студийным альбомом музыканта. На момент публикации объявления продавец готов рассмотреть предложения по цене и обсуждает условия доставки.
Snoop Dogg (настоящее имя Калвин Кордозар Броудус-младший) — 53-летний американский рэпер, певец, актер и продюсер. Один из самых узнаваемых исполнителей хип-хопа, дебютировал в начале 1990-х и с тех пор выпустил более десяти студийных альбомов. Известен уникальным стилем, сочетанием рэпа с фанком, соулом и регги.
