Екатеринбуржцы с 1 сентября сэкономили почти семь миллионов рублей на проезде

В Екатеринбурге жители города с 1 сентября сэкономили около семи миллионов рублей на поездках в наземном транспорте. Все благодаря скидкам при оплате через Систему быстрых платежей, сообщил мэр города Алексей Орлов.
«С 1 сентября при оплате проезда по QR-коду через Систему быстрых платежей можно сэкономить девять рублей за одну поездку. За эти дни по акции было совершено порядка 750 тысяч поездок и сумма сэкономленных гражданами средств составила уже почти семь миллионов рублей», — рассказал Орлов в своем telegram-канале.
Ранее власти Екатеринбурга приняли решение о бесплатном проезде для всех школьников с 1 сентября, распространив эту меру на все виды городского транспорта. Для оформления льготы учащимся необходимо иметь при себе подтверждающий документ, хотя в первые две недели после нововведения его не требовали. Родители отмечают, что бесплатный проезд особенно важен для многодетных семей и помогает снизить ежедневные расходы.
