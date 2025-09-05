Екатеринбург претендует на место центра русского хоккея

Федерация хоккея России рассматривает возможность проведения декабрьского Кубка Первого канала в Екатеринбурге. На проведение традиционного турнира с участием национальных команд претендуют еще Сочи и Ярославль, сообщает ТАСС.
По словам источника агентства, решение о месте проведения пока не принято, но круг претендентов уже определен. «Для проведения турнира рассматриваются пять-шесть городов. Среди них есть Сочи, Ярославль и Екатеринбург», — заявил эксперт.
Последние два года Кубок Первого канала проводился в Санкт-Петербурге. В 2023 году он прошел в Ледовом дворце, в 2024 году на «СКА-Арене». В Сочи турнир проходил в 2013 и 2014 годах. Кубок Первого канала традиционно проводится в декабре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!