05 сентября 2025

Тагильчанин сгорел заживо в пожаре на автомойке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар потушили за 30 минут (архивное фото)
Пожар потушили за 30 минут (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на Уральском проспекте произошел пожар в здании автомойки, в результате которого погиб человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В ходе тушения был обнаружен мужчина без признаков жизни. Возгорание ликвидировано за 30 минут 12 специалистами», — сообщили в ведомстве. Также на месте пожара работали четыре спасательные машины.

На месте трагедии работают оперативные службы. Истинная причина возгорания пока не установлена.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на Уральском проспекте произошел пожар в здании автомойки, в результате которого погиб человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В ходе тушения был обнаружен мужчина без признаков жизни. Возгорание ликвидировано за 30 минут 12 специалистами», — сообщили в ведомстве. Также на месте пожара работали четыре спасательные машины. На месте трагедии работают оперативные службы. Истинная причина возгорания пока не установлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...