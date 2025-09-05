Пожар потушили за 30 минут (архивное фото)
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на Уральском проспекте произошел пожар в здании автомойки, в результате которого погиб человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В ходе тушения был обнаружен мужчина без признаков жизни. Возгорание ликвидировано за 30 минут 12 специалистами», — сообщили в ведомстве. Также на месте пожара работали четыре спасательные машины.
На месте трагедии работают оперативные службы. Истинная причина возгорания пока не установлена.
