05 сентября 2025

Тагильчанин хотел заработать на крипте и лишился всех денег

В Нижнем Тагиле мошенники обманули студента на 76 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У студента украли более 70 тысяч рублей
У студента украли более 70 тысяч рублей Фото:

В Нижнем Тагиле 20-летний студент стал жертвой мошенников и лишился 76 тысяч рублей, поверив в предложение заработать на криптовалюте. Об этом URA.RU рассказали в отделе пресс-службы МУ МВД России по Нижнему Тагилу.

«Для „старта торговли“ юноше прислали ссылку на якобы биржевую платформу и потребовали внести первоначальный взнос. Доверчивый студент перевел всю сумму на указанный номер телефона, после чего ему пообещали, что уже на следующий день он получит первую прибыль», — сообщили в ведомстве.

Как только молодой человек понял, что его обманули, то сразу же обратился в полицию. В настоящий момент идет разбирательство по данному делу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле 20-летний студент стал жертвой мошенников и лишился 76 тысяч рублей, поверив в предложение заработать на криптовалюте. Об этом URA.RU рассказали в отделе пресс-службы МУ МВД России по Нижнему Тагилу. «Для „старта торговли“ юноше прислали ссылку на якобы биржевую платформу и потребовали внести первоначальный взнос. Доверчивый студент перевел всю сумму на указанный номер телефона, после чего ему пообещали, что уже на следующий день он получит первую прибыль», — сообщили в ведомстве. Как только молодой человек понял, что его обманули, то сразу же обратился в полицию. В настоящий момент идет разбирательство по данному делу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...