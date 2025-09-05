Тагильчанин хотел заработать на крипте и лишился всех денег

В Нижнем Тагиле 20-летний студент стал жертвой мошенников и лишился 76 тысяч рублей, поверив в предложение заработать на криптовалюте. Об этом URA.RU рассказали в отделе пресс-службы МУ МВД России по Нижнему Тагилу.
«Для „старта торговли“ юноше прислали ссылку на якобы биржевую платформу и потребовали внести первоначальный взнос. Доверчивый студент перевел всю сумму на указанный номер телефона, после чего ему пообещали, что уже на следующий день он получит первую прибыль», — сообщили в ведомстве.
Как только молодой человек понял, что его обманули, то сразу же обратился в полицию. В настоящий момент идет разбирательство по данному делу.
